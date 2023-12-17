«МЮ» не забивает «Ливерпулю» в гостях пять лет. Последний гол на счету Лингарда

Теги Манчестер Юнайтед Энфилд Ливерпуль премьер-лига Англия Ставки на спорт Джесси Лингард Ставки на футбол Ставки

«МЮ» не забивает «Ливерпулю» в гостях пять лет.

«Манчестер Юнайтед» не смог забить «Ливерпулю» в матче 17-го тура АПЛ на «Энфилде» (0:0).

Таким образом, «МЮ» вновь остался без голов в выездном матче с ливерпульцами.

Соответственно, «Юнайтед» не забивает на «Энфилде» с декабря 2018 года. Тогда команда под руководством Жозе Моуринью уступила 1:3, единственный гол в матче забил Джесси Лингард.

Безголевая серия манкунианцев в гостях у «Ливерпуля» насчитывает пять полных матчей и 507 минут.

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«МЮ» последним в лигах топ-5 сыграл вничью. Коэффициент перед матчем с «Ливерпулем» – 6.75

14 комментариев
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все эти годы владение мяча у манков не более 36%
условный Фулхэм смелее играет на Энфилде.
Тупо сидят в глубокой защите и иногда везёт сыграть 0:0
+15
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+14
Ответ QWertY
Копенгаген в 1/8 ЛЧ, а Ливер в Ле, бгг
Копенгаген да, а мю где ?)
+5
-2
+3
Футбол иногда несправедлив
Те кто атакуют иногда не выигрывают из-за фарта соперника
+1
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Ответ QWertY
Трофей за владение уже выдали Ливеру? Или выдадут после переигровки матча с Ттх?
За 6 место тоже дают трофей, по всей видимости)
+3
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+1
Пора выпускать статью
Что было в мире когда МЮ последний раз забивал на Энфилде.
А уж с их последней победы на Энфилде чуть ли не целая жизнь уже прошла
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Серия Игоря пока еще мощнее.
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а юбиляры выиграли трофей за эти 10 лет за трусливый футбол?))
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Ответ QWertY
В прошлом году Ливеру за 5 место дали
Да, и за 4 место в группе с Копенгагеном)
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Ответ Sergei Terekhov
Копенгаген да, а мю где ?)
В Манчестере, ты за футболом совсем не следишь?
+1
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