«МЮ» не забивает «Ливерпулю» в гостях пять лет. Последний гол на счету Лингарда

«МЮ» не забивает «Ливерпулю» в гостях пять лет.

« » не смог забить «Ливерпулю» в матче 17-го тура на « » (0:0).

Таким образом, «МЮ» вновь остался без голов в выездном матче с ливерпульцами.

Соответственно, «Юнайтед» не забивает на «Энфилде» с декабря 2018 года. Тогда команда под руководством Жозе Моуринью уступила 1:3, единственный гол в матче забил .

Безголевая серия манкунианцев в гостях у « » насчитывает пять полных матчей и 507 минут.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«МЮ» последним в лигах топ-5 сыграл вничью. Коэффициент перед матчем с «Ливерпулем» – 6.75