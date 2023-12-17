«МЮ» не забивает «Ливерпулю» в гостях пять лет. Последний гол на счету Лингарда
«МЮ» не забивает «Ливерпулю» в гостях пять лет.
«Манчестер Юнайтед» не смог забить «Ливерпулю» в матче 17-го тура АПЛ на «Энфилде» (0:0).
Таким образом, «МЮ» вновь остался без голов в выездном матче с ливерпульцами.
Соответственно, «Юнайтед» не забивает на «Энфилде» с декабря 2018 года. Тогда команда под руководством Жозе Моуринью уступила 1:3, единственный гол в матче забил Джесси Лингард.
Безголевая серия манкунианцев в гостях у «Ливерпуля» насчитывает пять полных матчей и 507 минут.
«МЮ» последним в лигах топ-5 сыграл вничью. Коэффициент перед матчем с «Ливерпулем» – 6.75
условный Фулхэм смелее играет на Энфилде.
Тупо сидят в глубокой защите и иногда везёт сыграть 0:0
Те кто атакуют иногда не выигрывают из-за фарта соперника
Что было в мире когда МЮ последний раз забивал на Энфилде.
А уж с их последней победы на Энфилде чуть ли не целая жизнь уже прошла