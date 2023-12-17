«Астон Вилла» проиграла лишь раз за 12 матчей и идет 3-й в таблице АПЛ. На победу с «Брентфордом» дают высокие 2.27

«Брентфорд» примет «Астон Виллу» в 17-м туре чемпионата Англии.

Гости занимают третью строчку в турнирной таблице АПЛ. За последние 12 матчей «Вилла» проиграла лишь однажды – «Ноттингем Форесту» (0:2) в начале ноября.

Поставить на победу «Астон Виллы» в сегодняшней игре можно за 2.27. Победа хозяев оценивается в 3.10, ничья – за 3.80.

Матч пройдет 17 декабря и начнется в 17:00 по московскому времени.

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