Моргенштерн* раскритиковал Арута за рекламу 1хbet в клипе с Kizaru: «##### на репутацию инфоцыгана, но мою позицию по ставкам ты знал всегда»

Алишер Моргенштерн* поругался с партнером по бизнесу Арутюном Назаряном из-за рекламы ставок.

Ранее Арут выпустил совместный клип с рэпером Kizaru, в котором прорекламировал букмекерскую компанию 1xbet.

«По поводу клипа Кизару и Арута ситуация такая: про клип и трек я, конечно, все знал, но как я ##### (удивился), когда увидел рекламу ставок в видосе. Причем никто мне об этом заранее не говорил.

С гангстером [Kizaru] то все давно понятно, а вот мой партнер-инвестор-миллионер, рекламирующий 1хбет на нашем лейбле – я хз. Вот что я думаю, поэтому и не поддерживал никак клип.

Фото: скриншот из видео на ютуб-канале ARUT.

##### на репутацию инфоцыгана, #####, что фитуешь с моим главным визави и всех друзей моих к нему увел, блин. Но мою позицию по ставкам ты знал всегда. И мало ли что я говорил [про то, что готов рекламировать букмекеров], мне сотни раз предлагали большие бабки и, как видишь, никакой рекламы не было и нет.

Жаль, что приходится выяснять отношения публично, но другого выхода я не вижу, ибо это подстава ######.

Ну лан, бог с вами. Как тебе результат вообще в целом? Ставочка зашла?» – написал Моргенштерн* в телеграме.

* – включен в России в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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