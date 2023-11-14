Руне проиграл сопернику выше рейтингом в 5 матчах подряд, но идет букмекерским фаворитом с Циципасом

Стефанос Циципас и Хольгер Руне встретятся на Итоговом турнире ATP в Турине.

Датский теннисист проиграл сопернику выше рейтингом в 5 матчах подряд. Однако, он победил Циципаса в двух личных встречах за карьеру.

Поставить на победу Руне можно с коэффициентом 1.59. На успех Циципаса дают 2.45.

Матч состоится 14 ноября и начнется в 16:45 по московскому времени.

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