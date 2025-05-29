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Почти 13 млн россиян делали ставки в 2024 году. 6,3 млн человек ставят минимум раз в неделю (РБ)

12,95 миллиона россиян сделали как минимум одну ставку в 2024 году.

Соответствующую статистику со ссылкой на исследование «Рейтинга Букмекеров» привел экс-глава отдела маркетинга Olimpbet Владимир Прокофьев.

По сравнению с 2023-м число россиян, сделавших хотя бы одну ставку за год, увеличилось на 7,6%. Количество активных игроков (минимум одна ставка в неделю) сократилось на 2,6% – до 6,31 миллиона человек.

«Динамика по активным игрокам каждый год отрицательная. Букмекеры борются за одних и тех же клиентов, приток реальных новичков (а не дропов и бонусхантеров) минимальный. Отсюда и упор на программы лояльности, retention и множество акций.

Полную версию исследования РБ презентует 4 июня», – сообщил Прокофьев в телеграме.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Вредный букмекер
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