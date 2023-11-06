Джокович заявил, что хочет побить рекорд Коннорса по титулам ATP. Поставить на это можно за 11.00
Букмекер «Тенниси» открыл линию на то, что Новак Джокович побьет рекорд Джимми Коннорса по титулам на уровне ATP.
У серба 97 побед в одиночных турнирах ATP, у Коннорса – 109.
Ранее Джокович заявил: «Все возможно. Почему бы мне не попытаться побить и этот рекорд? Сейчас у меня на 12 титулов меньше [чем у рекордсмена Джимми Коннорса], но впереди у меня еще несколько лет игры на высоком уровне».
Поставить на то, что 36-летний серб побьет рекорд Коннорса, можно с коэффициентом 11.00.
«Рома» победила «Лечче», уступая 0:1 на 90-й минуте. На римлян можно было поставить за 114.00
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