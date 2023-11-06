Джокович заявил, что хочет побить рекорд Коннорса по титулам ATP. Поставить на это можно за 11.00

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Букмекер «Тенниси» открыл линию на то, что Новак Джокович побьет рекорд Джимми Коннорса по титулам на уровне ATP.

У серба 97 побед в одиночных турнирах ATP, у Коннорса – 109.

Ранее Джокович заявил: «Все возможно. Почему бы мне не попытаться побить и этот рекорд? Сейчас у меня на 12 титулов меньше [чем у рекордсмена Джимми Коннорса], но впереди у меня еще несколько лет игры на высоком уровне».

Поставить на то, что 36-летний серб побьет рекорд Коннорса, можно с коэффициентом 11.00.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Рома» победила «Лечче», уступая 0:1 на 90-й минуте. На римлян можно было поставить за 114.00

3 комментария

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Юрий Р.
Верим, Джокер!!!
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Джульетта Джульетта
За последние 5 сезонов Новак собрал 25 титулов, включая уже 6 в этом году. Ему не помешали ни пандемийно-рваный календарь, ни увеличивающийся возраст, ни прогресс в игре соперников. Так, что за 2-3 года он вполне сможет побить и это достижение. Удачи и без травм!
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old folk
Рекорд по Мастерсам уже с запасом, при случае можно будет добирать на 500-никах
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