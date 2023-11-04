В шести матчах матчах «Сочи» и «Авангарда» подряд забрасывают защитники. Сегодня коэффициент 1.70

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«Сочи» сыграет с «Авангардом» в КХЛ.

В «Большом» ледовом дворце в Сочи, серия голов защитников продолжается с 2017 года. В первых двух личкных встречах забрасывали только форварды, в шести следующих хотя бы один из голов оформили защитники.

При этом в сезоне-2023/24 только один игрок из обеих команд входит в топ-100 лучших бомбардиров КХЛ – Джесси Грэм из «Сочи» с 4 шайбами и 12 ассистами.

Защитник забросит в матче в Сочи подряд – 1.70.
Не забьет и прервет серию – 1.90.

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