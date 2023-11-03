Футбольная ассоциация Англии расследует, не нарушал ли Тонали правила ставок после перехода в «Ньюкасл»

В отношении Сандро Тонали начато новое расследование.

Футбольная ассоциация Англии расследует, не нарушал ли хавбек правила ставок уже после перехода в «Ньюкасл».

Футболист недавно был дисквалифицирован на 10 месяцев за нелегальные ставки на футбол во времена своих выступлений за «Милан». Если окажется, что Тонали делал ставки уже после трансфера в июле, то не исключена еще одна дисквалификация.

Напомним, что в мае этого года нападающего «Брентфорда» Айвена Тоуни дисквалифицировали на 8 месяцев за нарушение правил ставок в период с февраля 2017-го по январь 2021-го, когда англичанин еще выступал в низших дивизионах.

Уже в сентябре на 5 месяцев дисквалифицировали защитника «Ноттингема» Гарри Тоффоло из-за 375 случаев нарушений правил ставок, но его отстранение начнет действовать после завершения сезона 2024/25.

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