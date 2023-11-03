Руне обыграл Джоковича в двух последних встречах. Сегодня на датчанина дают 4.10

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Новак Джокович сыграет с Хольгером Руне в 1/4 финала «Мастерса» в Париже.

Датский теннисист обыграл первую ракетку мира в двух последних личных встречах. За все время соперники провели три матча – Джокович победил в одном.

Серб – явный фаворит сегодняшней игры за 1.27. На победу Руне дают коэффициент 4.10.

Матч состоится 3 ноября и начнется в 21:35 по московскому времени.

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