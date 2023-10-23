БЕТСИТИ начал принимать ставки на то, в каком сезоне Овечкин побьет рекорд Гретцки

Букмекерская компания БЕТСИТИ открыла линию ставок, связанную с погоней Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

Букмекер предлагает поставить на то, в каком сезоне форвард «Вашингтона» побьет достижение легендарного канадца. Ставки на сезон-2024/25 и 2025/26 принимаются с одинаковым коэффициентом – 1.85.

За 5.00 можно поставить, что 38-летний Овечкин побьет рекорд Гретцки в сезоне-2026/27. Ставки на следующие сезоны начинаются от 20.00.

Овечкин отстает от Гретцки на 72 шайбы. Он еще не забивал в этом сезоне НХЛ.

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