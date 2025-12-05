«Ак Барс» – явный фаворит «Зеленого дерби». «Салават» проиграл казанцам оба матча в этом сезоне

«Салават Юлаев» примет «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ.

Оба «Зеленых дерби» в этом сезоне завершились победами «Ак Барса» – 3:1 в Казани 19 сентября и 4:1 в Уфе 14 октября.

Букмекеры считают казанцев явными фаворитами встречи за 1.58. На победу хозяев с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 2.50.

Матч состоится 5 декабря и начнется в 17:00 по московскому времени.