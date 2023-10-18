Фаджоли о дисквалификации за ставки: «Я сделал наивную ошибку, но газеты пишут дерьмо и ложь»
Николо Фаджоли впервые прокомментировал дисквалификацию за ставки на футбол у нелегальных букмекеров.
Полузащитник «Ювентуса» отстранен от футбола на 7 месяцев и оштрафован на 12 500 евро. Еще 5 месяцев дисквалификации заменены на обязательную терапию продолжительностью не менее 6 месяцев.
«Я уже хотел начать извиняться перед фанатами «Ювентуса» и всеми футбольными болельщиками за наивную ошибку, которую совершил...
Вместо этого я вынужден уйти с тем дерьмом и ложью, которую пишут обо мне газеты. Это делается только для того, чтобы выставить меня в дурном свете.
Скоро я расскажу подробности», – написал Фаджоли в соцсетях.
Скандал в Италии нарастает: в ставках подозревают уже четверых. Плюс Тонали, Дзаньоло из АПЛ и Залевски из «Ромы»
У Фаджоли бан за ставки до конца сезона, а ведь еще дисквал Погба. Что будет делать «Ювентус»?
4 комментария