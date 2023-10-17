Агент Тонали подтвердил, что у игрока лудомания: «Надеюсь, опыт Сандро спасет жизни многих людей»

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Агент Сандро Тонали сделал заявление, в котором подтвердил зависимость футболиста от азартных игр. 

«Сандро проводит важный матч против игровой зависимости, и обязательно победит.

Я хотел бы поблагодарить «Ньюкасл», который всегда поддерживал Сандро. Он в шоке, потрясен и опечален.

Я надеюсь, что этот опыт спасет его жизнь и жизнь многих других людей, поможет тем, кто впал в такую же зависимость.

Сандро тренируется, и в субботу он может сыграть. Он понял, что должен решить эту проблему сильным, решительным способом. Клуб полностью на его стороне», – сказал агент полузащитника «Ньюкасла» Джузеппе Рисо.

Ранее Тонали и Николо Дзаньоло из «Астон Виллы» признались полиции в том, что играли в азартные игры на нелегальных платформах.

Футболисты на допросе сообщили, что играли на нелегальных платформах в покер и блэкджек, но никогда не ставили на футбольные матчи.

Сообщалось, что Тонали готов пройти курс лечения игровой зависимости у психолога.

2 комментария

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Жан Кушербаев
зачем миллионерам эти ставки?
ладно иногда люди хотят обогатиться на пару тысяч а этому чего не хватало просто хочется назвать его сказочный...
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Дмитрий Матюхин
Такими темпами АПЛ станет лигой лудоманов
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