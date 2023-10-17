В Госдуме хотят расширить список лиц, которым запрещено делать ставки на спорт

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В комитете Госдумы по физической культуре и спорту предложили расширить список людей, которым запрещено делать ставки на спорт.

«Будет рассмотрена законодательная инициатива, предлагающая увеличить перечень лиц, которым запрещено заключать пари на официальные спортивные соревнования.

Сейчас в этом списке находятся спортсмены, тренеры, судьи. Но нет таких людей, которые имеют возможность косвенно влиять на результаты спортивных соревнований», – рассказали в комитете.

17 октября пройдет заседание рабочей группы «Законодательное обеспечение развития физической культуры и спорта».

Игрокам, тренерам и арбитрам запрещено делать ставки на спорт. За это предусмотрена дисквалификация и крупные денежные штрафы.

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2 комментария

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porosenochek
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андрэ
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