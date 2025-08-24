Коэффициент на подтверждение существования инопланетян упал в 2 раза с декабря 2024 года. Теперь это событие вероятнее чемпионства «Зенита»

Зарубежные букмекеры обновили котировки в линии на существование инопланетян.

За 2.50 (вероятность – 40%) можно поставить на то, что будет подтверждено существование инопланетян. В декабре 2024-го коэффициент на это составлял 5.00.

Примечательно, что это событие так же вероятно, как победа Карлоса Алькараса на US Open-2025, и вероятнее, чем чемпионство «Зенита» (3.20), «Краснодара» (3.40), «Спартака» (5.00) и финиш «Манчестер Юнайтед» в топ-4 АПЛ (4.30).

Старт «МЮ» с поражения – всегда к финишу в топ-4. Трижды даже стали чемпионами