Коэффициент на подтверждение существования инопланетян упал в 2 раза с декабря 2024 года. Теперь это событие вероятнее чемпионства «Зенита»
Зарубежные букмекеры обновили котировки в линии на существование инопланетян.
За 2.50 (вероятность – 40%) можно поставить на то, что будет подтверждено существование инопланетян. В декабре 2024-го коэффициент на это составлял 5.00.
Примечательно, что это событие так же вероятно, как победа Карлоса Алькараса на US Open-2025, и вероятнее, чем чемпионство «Зенита» (3.20), «Краснодара» (3.40), «Спартака» (5.00) и финиш «Манчестер Юнайтед» в топ-4 АПЛ (4.30).
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: ТГ-канал «че поставить»
