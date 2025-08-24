Швентек – фаворит US Open у букмекеров, Соболенко после жеребьевки опустилась на второе место. Мирра в топ-5

Букмекеры считают Игу Швентек фаворитом US Open у женщин.

Полька уже выигрывала титул в 2022-м в статусе первого фаворита. На этот раз на ее победу дают коэффициент 3.50.

Второй идет Арина Соболенко (4.00). Действующая чемпионка US Open опустилась на второе место в рейтинге претендентов после жеребьевки. Последней, кто защищала титул этого турнира, была Серена Уильямс в 2014-м.

Мирра Андреева – лучшая из россиянок. Ее победа оценивается в 11.00.

Победительница US Open-2025 по версии букмекеров:

1. Ига Швентек – 3.50;

2. Арина Соболенко – 4.00;

3. Коко Гауфф – 6.50;

4-5. Мирра Андреева – 11.00;

4-5. Елена Рыбакина – 11.00.

