Где смотреть матчи сборной Казахстана против Дании и Финляндии и как сделать ставку без риска

Сборная Казахстана выиграла 4 из 5 матчей в отборочной группе Евро-2024. Подопечные Магомеда Адиева идут на четвертом месте в одном балле от лидера и в октябрьский перерыв встречаются с конкурентами за путевку на чемпионат Европы – сборными Дании и Финляндии.

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В субботу, 14 октября, казахстанцев ждет встреча с главным фаворитом группы H – Данией. В первой встрече в Астане «орлы» сотворили сенсацию и одолели «викингов» (3:2), уступая 0:2 после первого тайма. После этого команда Каспера Юльманна выиграла 3 из 4 матчей: у Северной Ирландии (1:0), Сан-Марино (4:0) и Финляндии (1:0), а еще сыграла вничью со Словенией (1:1) и идет вровень с лидером.

Букмекеры считают Данию фаворитом предстоящей встречи. Подопечным Адиева придется очень сложно на выезде в Копенгагене, и котировки FONBET на победу команд несоизмеримы: 1.16 – на хозяев и 20.00 – на гостей. Двойной исход «Ничья или победа Казахстана» идет в Линии FONBET с коэффициентом 5.40. Трансляция игры будет доступна в ночь с 14 на 15 октября в 00:45 по времени Астаны на телеканале Qazsport.

17 октября «орлов» ожидает еще один выездной матч – в Хельсинки с Финляндией. Сборная Казахстана потерпела единственное поражение в отборочном турнире как раз от команды Суоми в домашнем матче (0:1). Проигрышем закончились и 4 предыдущие очные встречи с Финляндией. Команда Маркку Канервы в прошлом туре уступила Дании (0:1), прервав серию из 4 побед подряд, и занимает третье место в группе.

Финны котируются выше Казахстана в линии FONBET. На повторную победу Суоми можно поставить с коэффициентом 1.52, на ничью – за 4.10, на реванш команды Адиева – за 7.30. Трансляция игры будет доступна в 22:00 по времени Астаны на телеканале Qazsport.

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