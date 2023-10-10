Екатерина Мизулина: «Полиция проводит дополнительную проверку в отношении Крида, Гасанова и Хованского из-за рекламы азартных игр»

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина добивается наказания для известных российских блогеров, рекламирующих онлайн-казино.

В августе Мизулина попросила полицию возбудить уголовное дело против Егора Крида, Юрия Хованского, Гусейна Гасанова и других блогеров за пропаганду нелегальных азартных игр.

Сотрудники МВД отказали в возбуждении дела из-за невозможности опросить фигурантов. Они также указали на то, что реклама транслировалась на зарубежных платформах.

Мизулина обжаловала отказ полиции в прокуратуре, которая выявила недостатки в процедуре рассмотрения дела.

«Полицией проводится дополнительная проверка в отношении блогеров Крида, Гасанова, Хованского и других в связи с их незаконной деятельностью по организации и рекламе азартных игр.

Это произошло после обжалования в прокуратуре Лигой безопасного интернета постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокуратура города Москвы усмотрела процессуальные нарушения законодательства в ранее проведенной проверке.

Надзирающим прокурором приняты меры реагирования, об этом сообщается в ответе Прокурора Москвы Дениса Попова, поступившем в наш адрес», – написала Мизулина в телеграме.

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