«Вегас» – главный фаворит Кубка Стэнли по версии букмекеров. «Торонто» и «Колорадо» – основные конкуренты

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Букмекеры определили главных фаворитов Кубка Стэнли.

Самый низкий коэффициент на победу в турнире у «Вегаса». Второе подряд чемпионство «Голден Найтс» оценивается в 9.00. Поставить на выход команды в финальную серию можно за 4.40.

Основными конкурентами «Вегаса» считаются «Торонто и «Колорадо». Коэффициент на их победу – 10.00.

В число фаворитов сезона-2023/24 также входят «Каролина», «Эдмонтон» и «Нью-Джерси». Триумф каждого из этих клубов увеличит сумму ставки в 11 раз.

Меньше всего шансов на завоевание трофея у «Сан-Хосе» и «Анахайма» – букмекеры дают на это коэффициент 500.00.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября.

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