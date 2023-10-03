«Главное – это идея и желание сделать яркий проект». Александр Гурьянов о спонсорских активациях

Совместный кейс БЕТСИТИ и Всероссийской федерации волейбола на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт».

На форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» отдельную сессию посвятили практикам эффективных спонсорских активаций.

На ней с совместным кейсом выступили руководитель отдела развития Всероссийской федерации волейбола Ирина Золотова и руководитель отдела спонсорства букмекерской компании БЕТСИТИ Александр Гурьянов. Они поделились опытом проведения уникального турнира БЕТСИТИ Кубок Столетия.

Ирина Золотова:

«БЕТСИТИ Кубок Столетия – наш любимый совместный проект с букмекерской компанией. Он уникальный и не только потому, что проходит раз в сто лет.

Нам очень повезло, что в лице БЕТСИТИ мы нашли максимально вовлеченного и креативного партнера. Совместно мы реализовали множество классных активаций в сети и на аренах. Отклик колоссальный.

От себя лично хочу посоветовать всем одну простую вещь – очень важно доверять партнеру и смело креативить. Это идет только всем на пользу: увеличивается медийный охват, вовлекаются болельщики, и мы получаем отличный продукт.

Благодарю компанию БЕТСИТИ за партнерство. У нас получилась отличная команда!»

Александр Гурьянов:

«Согласно нашей стратегии, спонсорские активы не обязательно должны быть крупными и глобальными. Главное – это идея и большое желание сделать проект ярким и запоминающимся.

БЕТСИТИ Кубок Столетия это уникальный турнир, который возможен лишь раз за век. В этом году случилось юбилейное комбо, ведь БЕТСИТИ отмечает 20-летие.

Последнее время ретро-стилистика набирает популярность в игровых видах спорта, в том числе, футболе. Ничто не вызывает столько позитивных эмоций как отсылка к прошлому.

В этом году в волейболе это суперактуально. Поэтому мы провели ретро-матч в рамках 2-го тура между новосибирским «Локомотивом» и московским «Динамо» и пришли к тому, чтобы сделать классический кожаный мяч символом столетия отечественного волейбола!

В ближайшие выходные 7-8 октября нас ждет Финал столетия, где мы постараемся также приятно удивить зрителя!».