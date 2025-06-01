ЦСКА выиграл Кубок России. Перед сезоном армейцы оценивались букмекерами хуже «Зенита» и «Спартака»

ЦСКА обыграл «Ростов» в Суперфинале Фонбет Кубка России в «Лужниках» (0:0, пен. 4:3).

В прематче ЦСКА котировался явным фаворитом с коэффициентом 1.43. На ничью в основное время букмекеры давали 3.80.

Перед сезоном главным фаворитом турнира считался «Зенит» (коэффициент 3.60). Вторым котировался «Спартак» (7.00).

Далее шли ЦСКА, «Краснодар», «Локомотив» и «Динамо» – на всех давали по 8.00.

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