Клуб с россиянином в составе никогда не проигрывал в финале еврокубков. 1.59 – «ПСЖ» Сафонова выиграет ЛЧ

«ПСЖ» и «Интер» встретятся в финале Лиги чемпионов.

За «ПСЖ» выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Клуб с россиянином в составе еще ни разу не проиграл в финале еврокубка.

Дмитрий Аленичев победил в финалах Кубка УЕФА-2003 и Лиги чемпионов-2004, играя за «Порту». Александр Кержаков с «Севильей» выиграл Кубок УЕФА-2007, а Денис Черышев – Лигу Европы в сезоне-2013/14.

В прошлом году «Аталанта» с Алексеем Миранчуком в составе в финале ЛЕ прервала 51-матчевую беспроигрышную серию «Байера».

Финал ЛЧ состоится 31 мая. Начало – в 22:00 мск.

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