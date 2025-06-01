Сперцян перейдет летом в клуб из топ-5 лиг, считают букмекеры

БК «Тенниси» открыл линию на трансфер Эдуарда Сперцяна.

Линия называется «Эдуард Сперцян забьет первый гол в сезоне-2025/26 за клуб из топ-5 европейских чемпионатов». На положительный исход дают коэффициент 1.40. Обратная ставка сыграет за 2.72.

Информации о претендентах на полузащитника «Краснодара» пока нет.

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