Франк – букмекерский фаворит на замену Постекоглу в «Тоттенхэме». Хави – в топ-5 претендентов
Букмекеры обновили линию на следующего тренера «Тоттенхэма».
Ранее сообщалось, что клуб решил уволить Энджа Постекоглу.
Букмекеры считают Томаса Франка, работающий в «Брентфорде», главным фаворитом на замену Постекоглу. На него дают коэффициент 1.66.
Вторым котируется тренер «Фулхэма» Марку Силва (4.50), третьим – Оливер Гласнер из «Кристал Пэлас» (9.00)
Также в топ-5 фаворитов входят Карлос Корберан, возглавляющий «Валенсию» (11.00), и Хави (11.00), который находится без работы с июня 2024 года после увольнения из «Барселоны».
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Опубликовала: Венера Кравченко
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