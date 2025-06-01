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Франк – букмекерский фаворит на замену Постекоглу в «Тоттенхэме». Хави – в топ-5 претендентов

Букмекеры обновили линию на следующего тренера «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что клуб решил уволить Энджа Постекоглу.

Букмекеры считают Томаса Франка, работающий в «Брентфорде», главным фаворитом на замену Постекоглу. На него дают коэффициент 1.66.

Вторым котируется тренер «Фулхэма» Марку Силва (4.50), третьим – Оливер Гласнер из «Кристал Пэлас» (9.00)

Также в топ-5 фаворитов входят Карлос Корберан, возглавляющий «Валенсию» (11.00), и Хави (11.00), который находится без работы с июня 2024 года после увольнения из «Барселоны».

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовала: Венера Кравченко
logoБарселона
logoФулхэм
logoКристал Пэлас
logoХави
logoВаленсия
logoЭндж Постекоглу
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logoТоттенхэм
Карлос Корберан
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