Мурат Гассиев проиграл Отто Валлину

Российский боксёр Мурат Гассиев (30-2, КО 23) в субботу, 30 сентября, в турецком Белеке раздельным решением судей (115:113, 111:117, 115:113) проиграл шведу Отто Валлину (26-1, КО 14) в главном поединке шоу «Лига Ставок. IBA Champions Night».

Теперь Валлин займёт вторую строчку рейтинга IBF в тяжёлом весе. Гассиев потерпел второе поражение в карьере и первое – в тяжёлом дивизионе. Ранее россиянин владел поясами WBA и IBF в первом тяжёлом весе.

– Что сейчас спорить с решением судей? – отреагировал на итог тренер Гассиева Виталий Сланов. – Был уверен, что мы выиграли раундов восемь точно. Он отбрыкивался, уходил, даже джеб полноценный не наносил. Один раз в каком то раунде попал в глаз, и всё. Были удары по защите. Думаю, Мурат выиграл очень убедительно. Но отдали, как отдали. Мурат попадал, атаковал, выигрывал. Да, он не смог нокаутировать Валлина. А так Мурат выиграл бой, тот же ничего практически не сделал. Просто уходил. Но всё равно скажу так, что бой не понравился. Не пошло, не наш день.

В со-главном событии шоу россиянин Хусейн Байсангуров (22-1, КО 19) раздельным решением судей одолел турка Фатиха Келеса (17-2-1, КО 10) в поединке в первом среднем весе.

В рамках серии турниров «Ночи чемпионов IBA» пятикратный чемпион России, бронзовый призёр чемпионата мира-2023 в весе до 48 кг Эдмонд Худоян в 5-раундовом поединке единогласным решением судей победил чемпиона мира-2021, двукратного чемпиона Азии Темиртаса Жусупова из Казахстана.

Турнир 30 сентября в Белеке был организован промоутерскими компаниям «Ural Boxing Promotions», «Patriot Boxing» и «Iron&Gloves Promotions» при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA). Генеральным партнером шоу выступила букмекерская компания «Лига Ставок».