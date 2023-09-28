«Химки» – явный фаворит матча с «2Drots», но кэф на голы медиафутболистов – подарок

«2Drots» примут «Химки» в ФОНБЕТ Кубке России по футболу, гости идут фаворитами с коэффициентом 1.36, на ничью – 6.00, на медиафутболистов – 9.90. Но не все так однозначно, можно поставить на голы «2Drots» с классным коэффициентом.

Так, хозяева забивают дома в 11 из последних 12 матчей и в 18 из 19 последних игр. На то, что и сегодня забьют – 1.77.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Жирона» первая в Ла Лиге: кэф на титул рухнул почти в 10 раз. А на рывок в ЛЧ?

Странный букмекер спонсирует «Реал» и «Челси». Что с ним не так