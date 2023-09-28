«Химки» – явный фаворит матча с «2Drots», но кэф на голы медиафутболистов – подарок

Теги Химки ФОНБЕТ Кубок России Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня 2Drots Ставки

«2Drots» примут «Химки» в ФОНБЕТ Кубке России по футболу, гости идут фаворитами с коэффициентом 1.36, на ничью – 6.00, на медиафутболистов – 9.90. Но не все так однозначно, можно поставить на голы «2Drots» с классным коэффициентом.

Так, хозяева забивают дома в 11 из последних 12 матчей и в 18 из 19 последних игр. На то, что и сегодня забьют – 1.77.

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