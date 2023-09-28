«Бакс» – главные фавориты НБА после перехода Лилларда. Кэф упал почти вдвое

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Дэмиан Лиллард обменян в «Милуоки» в результате трехсторонней сделки. Теперь он сыграет вместе с Яннисом Адетокумпо. Коэффициент на победу «Бакс» после перехода упал с 7.00 до 4.60. 

Дальше идут «Бостон» с 4.70 и «Денвер» с 4.80. При этом российские букмекеры не так благосклонны к «Милуоки», фаворитом все еще являются «Наггетс» с 5.50, дальше идет «Бостон» с 5.70 и только потом «Милуоки» за 6.00.

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2 комментария

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quznez
Лиллард - скрытый мвп, а что, чем Сильвер не шутит.
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