Betting Cyber Cup уже завтра

Букмекерские конторы «Марафон» и BetBoom, а также киберспортивные журналисты из Sports.ru, Metaratings и студии Fissure будут яростно палить друг по другу из всех орудий на протяжении всего четверга 10 августа – и не просто так, а в борьбе за крутые призы в рамках турнира по CS:GO. Ах да, ещё и под комментарий известнейших стримеров zoneR, 1uke, Zloba и Wayns!

Следите за трансляцией на каналах участников, например на новом канале «Марафона» (подписывайтесь!), где уже лежат атмосферные видео с тренировок киберспортивных команд букмекера.

Организаторы Betting Cyber Cup обещают сделать турнир регулярным и пригласить в него других коллег по отрасли, так что не упустите возможность увидеть как зарождается традиция жесточайших перестрелок между букмекерами – пусть и на виртуальном поле боя.