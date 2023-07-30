Четыре пенальти и два удаления в матче «Ахмата» и ЦСКА. Тотал больше 5,5 идет за 1.70

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Ахмат Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

В первом тайме матча «Ахмата» и ЦСКА в РПЛ случилось два удаления и четыре пенальти.

Конате и Чалов сделали дубли с пенальти, Быстров и Гайич удалены. Уже второй матч ЦСКА подряд не обходится без двух удалений. В матче Кубка России с «Оренбургом» у хозяев было по два удаления в каждом из таймов. 

Тотал больше 5,5 голов идет за 2.15, меньше – 1.70

Обязательный гол «Рубина», неуступчивый «Локо» и голы «Краснодара» и ЦСКА. Что по ставкам на воскресную РПЛ?

Раздел «Ставки» на Sports.ru

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serge Vendino
Ответ Yura azarov
Это вообще что происходит? Нет возможности смотреть матч, просматриваю текстовую трансляцию. И никак не могу понять что там случилось в дополнительное время?! Это вообще как?))
Даже если смотреть матч, все равно непонятно, что происходит
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stas Politik
Как всегда мы наблюдаем позорнейшее судейство в Грозном. Два липовых пенальти в сторону Чая. Абсолютно не понятно откуда высосанное перебитие пенальти и красная Гайичу.
В очередной раз домашний матч Ахмата превращается в цирк.
Чай - позор России, который должен быть отправлен в пердив и расформирован!
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serge Vendino
И один клоун
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yura azarov
Это вообще что происходит? Нет возможности смотреть матч, просматриваю текстовую трансляцию.
И никак не могу понять что там случилось в дополнительное время?! Это вообще как?))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Семен Забоев
Цирк просто и не уезжал, антракт был)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
interested
Вечер перестал быть томным. Пора дать вратарям передышку. )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pav11k
Падение Заболотного - шик. Надеюсь, нога не болит
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TheSportNik
Безбородову не наливать !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
На Цветном бульваре появилась вакансия клоуна! Безбородов вне конкуренции!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ермек Жолдаспаев
Ответ Семен Забоев
Цирк просто и не уезжал, антракт был)))
Цирк уехал,клоуны остались в Грозном.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
interested
Ответ Stas Politik
Как всегда мы наблюдаем позорнейшее судейство в Грозном. Два липовых пенальти в сторону Чая. Абсолютно не понятно откуда высосанное перебитие пенальти и красная Гайичу. В очередной раз домашний матч Ахмата превращается в цирк. Чай - позор России, который должен быть отправлен в пердив и расформирован!
Грозный это "здесь вам не тут", там "закон гор" правит. ;)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий