Четыре пенальти и два удаления в матче «Ахмата» и ЦСКА. Тотал больше 5,5 идет за 1.70

В первом тайме матча «Ахмата» и ЦСКА в РПЛ случилось два удаления и четыре пенальти.

Конате и Чалов сделали дубли с пенальти, Быстров и Гайич удалены. Уже второй матч ЦСКА подряд не обходится без двух удалений. В матче Кубка России с «Оренбургом» у хозяев было по два удаления в каждом из таймов.

Тотал больше 5,5 голов идет за 2.15, меньше – 1.70

Обязательный гол «Рубина», неуступчивый «Локо» и голы «Краснодара» и ЦСКА. Что по ставкам на воскресную РПЛ?

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