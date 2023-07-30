Четыре пенальти и два удаления в матче «Ахмата» и ЦСКА. Тотал больше 5,5 идет за 1.70
В первом тайме матча «Ахмата» и ЦСКА в РПЛ случилось два удаления и четыре пенальти.
Конате и Чалов сделали дубли с пенальти, Быстров и Гайич удалены. Уже второй матч ЦСКА подряд не обходится без двух удалений. В матче Кубка России с «Оренбургом» у хозяев было по два удаления в каждом из таймов.
Тотал больше 5,5 голов идет за 2.15, меньше – 1.70
Обязательный гол «Рубина», неуступчивый «Локо» и голы «Краснодара» и ЦСКА. Что по ставкам на воскресную РПЛ?
В очередной раз домашний матч Ахмата превращается в цирк.
Чай - позор России, который должен быть отправлен в пердив и расформирован!
И никак не могу понять что там случилось в дополнительное время?! Это вообще как?))