Размер отчислений от азартных игр может быть увеличен до 2% с 1 января 2024 года

В Госдуме предложили рассмотреть поправки к законопроекту о росте целевых отчислений букмекеров.

В феврале в первом чтении был принят законопроект о 30% общего объёма целевых отчислений от азартных игр на развитие детско-юношеского и массового спорта, а 70% – на профессиональный спорт и спорт высших достижений. Тогда же к 2027 году ЦО должны были прийти 1,7% от выручки букмекеров, на следующий год – 1,8%, а в 2030-м – 2%.

Теперь Госдума предлагает увеличить размер целевых отчислений уже с 1 января 2024 года. Комментарий представителя комитета Госдумы по спорту Евгения Ревенко:

«Годовой букмекерский оборот оценивается в 1 трлн (!) рублей. Из них сейчас на спорт перечисляется 1,5% или около 15 млрд руб. Мы предлагаем увеличить отчисления до 2%. Это значит, что когда заработает закон (с 1го января 2024 года) на развитие спорта из этого источника будет поступать порядка 20 млрд рублей».

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