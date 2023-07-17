Болельщик выиграл миллион во время OLIMPBET Суперкубка России

Победителем стал клиент букмекерской компании Александр. Он выполнил все условия акции: сделал самую крупную ставку среди посетителей OLIMPBET Суперкубка — 77 777 рублей на победу «Зенита» с учетом серии пенальти, а в перерыве матча вышел на поле и попал мячом с линии штрафной в центральный круг. Причем сделал это с первой же попытки!

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