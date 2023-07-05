«Челси» не смог заключить спонсорский контракт с гэмблинг-платформой Stake

Футбольный клуб «Челси» поставил на паузу переговоры о спонсорстве с платформой Stake.com, сообщает The Telegraph.

Точных данных из-за чего сорвалась сделка нет, но позиция активной группы болельщиков безусловно повлияла на итоговое решение, сообщают источники газеты. Она просто не хотели ассоциировать клуб с азартными играми. При этом лондонский «Челси» активно ищет нового титульного спонсора с мая, чтобы заменить телекоммуникационную компанию Three, которая перестала приносить 40 млн фунтов в год после окончания контракта.

После того, как АПЛ заблокировала сделку с Paramount+ из-за опасений, что это вызовет недовольство других вещателей, у «синих» проблемы с титульным спонсором.

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