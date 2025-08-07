Хачанов – андердог финала против Шелтона на «Мастерсе» в Торонто

Карен Хачанов и Бен Шелтон встретятся в финале «Мастерса» в Торонто.

Российский теннисист котируется андердогом за 2.40. На победу его соперника дают коэффициент 1.61.

Игра состоится сегодня ночью, в 2:30 по московскому времени. ВидеоСпортс’’ покажет трансляцию матча совместно с BB Tennis и Кинопоиском, комментаторы – Павел Ниткин и Сергей Федоров.