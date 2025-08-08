97 млн пользователей посетили сайты российских БК в июле. Трафик букмекеров вырос почти на 4%

Трафик сайтов российских букмекеров вырос на 3,46%.

По данным сервиса Similarweb, совокупный трафик сайтов российских букмекеров в июле составил 97 миллионов пользователей. В июне посещаемость российских БК составила 93,8 миллиона пользователей.

Лидером по объему трафика остался «Фонбет» – 32 млн пользователей в июле, что на 2,02% меньше, чем месяцем ранее. В топ-3 по трафику также вошли Winline (24,85 млн) и BetBoom (11,52 млн).

Наибольший рост в процентном соотношении показал БЕТСИТИ: +49,5% по сравнению с июнем.