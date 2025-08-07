Синнер – букмекерский фаворит «Мастерса» в Цинциннати. Алькарас – 2-й, Медведев – 3-й, Рублев – 7-й
Янник Синнер котируется фаворитом турнира ATP-1000 в Цинциннати.
На победу итальянского теннисиста дают коэффициент 2.30. Вторым за 2.70 котируется Карлос Алькарас, третьим – Даниил Медведев (15.00).
Андрей Рублев идет 7-м у букмекеров с коэффициентом 35.00 на титул, Карен Хачанов котируется десятым за 50.00.
В прошлом сезоне «Мастерс» в Цинциннати выиграл Янник Синнер.
