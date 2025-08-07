Арина Соболенко стала амбассадором First & Red
Первая ракетка мира Арина Соболенко стала амбассадором First & Red.
О сотрудничестве с первой ракеткой мира объявили в четверг, 7 августа.
В число амбассадоров First & Red, который связывают с «Фонбет», уже входят Карен Хачанов, Александр Бублик и Диана Шнайдер.
Топов нашего тенниса расхватали как амбассадоров. Медведев, Рублев, Бублик продвигают медиа, связанные с букмекерами
