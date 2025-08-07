Первая ракетка мира Арина Соболенко стала амбассадором First & Red.

О сотрудничестве с первой ракеткой мира объявили в четверг, 7 августа.

В число амбассадоров First & Red, который связывают с «Фонбет», уже входят Карен Хачанов, Александр Бублик и Диана Шнайдер.

