Мактоминей – в топ-30 номинантов на «Золотой мяч». Букмекеры даже не открывали линию на его победу

Скотт Мактоминей неожиданно для букмекеров попал в число номинантов на «Золотой мяч».

Полузащитник «Наполи» вошел в число 30 претендентов на приз лучшему футболисту года по версии France Football.

Букмекеры даже не открывали линию на победу Мактоминея по ходу сезона. Игроки с наименьшими шансами на «Золотой мяч» котировались по 1001.00, тогда как шотландец не котировался вообще.