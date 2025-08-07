Мактоминей – в топ-30 номинантов на «Золотой мяч». Букмекеры даже не открывали линию на его победу
Скотт Мактоминей неожиданно для букмекеров попал в число номинантов на «Золотой мяч».
Полузащитник «Наполи» вошел в число 30 претендентов на приз лучшему футболисту года по версии France Football.
Букмекеры даже не открывали линию на победу Мактоминея по ходу сезона. Игроки с наименьшими шансами на «Золотой мяч» котировались по 1001.00, тогда как шотландец не котировался вообще.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
