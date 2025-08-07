  • Спортс
БЕТСИТИ стал партнером «Лады». Букмекер и хоккейный клуб подписали контракт до 2028 года

«Лада» объявила о заключении соглашения с БЕТСИТИ.

Букмекер стал партнером хоккейного клуба. Соглашение между сторонами подписано на три года.

В рамках соглашения брендинг БЕТСИТИ появится на рукавах и спине хоккейной формы «Лады», а также на домашней арене клуба КХЛ.

«Мы очень рады подписанию спонсорского соглашения с ведущей букмекерской компанией БЕТСИТИ и начале совместной работы. Гордимся, что стали первым хоккейным клубом на карте БЕТСИТИ.

Понимая, что компания быстро развивается, мы намерены рассмотреть дополнительные возможности для взаимодействия помимо текущих условий договора.

Кроме того, планируем проводить совместные мероприятия во время домашних игр. С нетерпением ждем старта нового сезона!» – заявил гендиректор клуба Александр Харламов.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
