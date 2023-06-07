Борьба за Лигу Европы в Праге

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Сегодня состоится финал Лиги Конференций, в котором встретятся итальянская «Фиорентина» и английский «Вест Хэм». Матч пройдет в Праге.

Победитель этого противостояния получит право сыграть в групповой стадии Лиги Европы на следующий год. Через внутренние чемпионаты оба коллектива это право завоевать не смогли. «Фиалки» заняли 8 место в серии А, а вот «молотобойцы» и вовсе оказались на 14 строчке в АПЛ.

Букмекеры не смогли определить фаворита в противостоянии этих двух команд. На победу команд дают примерно равные коэффициенты – 2,75.

На ничью в основное время коэффициент составит 3,10.

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