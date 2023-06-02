«Лига Ставок Sochi Hockey Open». Самое яркое событие хоккейного лета

С 3 по 8 августа в восьмой раз состоится «Лига Ставок Sochi Hockey Open», один из самых престижных предсезонных турниров в летнем календаре КХЛ. В этом году за трофей поборются СКА (Санкт-Петербург), «Авангард» (Омская область), «Адмирал» (Владивосток), сборная России и хоккейный клуб «Сочи». Команды проведут игры в один круг каждый с каждым. Матчи турнира состоятся на арене «Шайба». Напомним, что в 2022 году победителем «Лига Ставок Sochi Hockey Open» впервые в истории турнира стал «Авангард».

Второй год подряд титульным спонсором турнира станет «Лига Ставок» , одна из ведущих букмекерских компаний на российском рынке. По условиям соглашения «Лига Ставок» получит право на использование официальной символики турнира и команд-участниц, а также присутствие бренда на различных рекламных поверхностях, включая лёд арены «Шайба», которая примет матчи соревнований. Матчи турнира будут показаны на федеральном телеканале «Матч» и на тематических каналах холдинга.

Хоккейный клуб «Сочи» и компания «Лига Ставок» рады представить новый логотип турнира. Логотип позволяет мгновенно поймать ассоциативный ряд с главным российским городом-курортом, в цветовой палитре преобладает зелёный цвет – основной в айдентике титульного спонсора турнира и ярко отражающий особенности Сочи, круглый год приветливо встречающего гостей со всей России.