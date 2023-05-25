Клиент BetBoom зарядил на форы и уверенно поднял более 2 600 000 рублей

Клиент BetBoom в лайве собрал экспресс из пяти баскетбольных встреч. Вероятно беттор попытался блеснуть знаниями в матчах, где участвовали незнакомые широкой российской аудитории клубы. В каждом из событий он грузит на форы, и всякий его прогноз заходил очень уверенно! Итог прогнозов беттора – – выигрыш в 2 643 916 рублей!

Абсолютно все матчи завершились легко для беттора. Например, в матче «Валенсия» – «Рио Бреоган» в рамках Чемпионата Испании, беттор поставил на фору гостей. Гости из команды «Рио Бреоган» в среднем зарабатывают по 75 очков за игру, а их противники не более 81 очка. Прогноз беттора был успешным: игра завершилась со счетом 80:77 в пользу команды «Рио Бреоган».

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