Экспресс на теннис принес клиенту БК BetBoom более 2 500 000 рублей!

Любитель ставок зарядил на матчи по теннису и выиграл огромную сумму, поставив 770 000 рублей. Клиент букмекерской компании BetBoom собрал интересный экспресс на четыре теннисных матча, которые состоялись 19 и 20 мая. В экспресс вошли ставки на открытый чемпионат Италии по теннису 2023 в мужских и женских одиночных разрядах. Беттор в большинстве игр взял индивидуальную фору по сетам и в одной игре выбрал общий тотал геймов в первом сете. Такой выбор дал выигрыш в размере 2 543 129 рублей.

Беттору долго пришлось ждать окончания матчей. Например, первый сет игры Даниила Медведева со Стефаносом Циципасом, где беттор поставил на ТБ в стартовом сете больше 9,5 продолжался 4 часа 32 минуты. Игру прерывали почти на три часа из-за дождя при счёте 4:4. В итоге Медведев в обоих сетах одержал победу — 7:5.

На остальные матчи беттор ставил на плюсовые форы 1,5 по сетам. Так на противостояние Вероники Кудерметовой и Ангелины Калининой он сделал выбор в пользу форы российской теннисистки. Игра завершилась со счетом 2:1, успех был на стороне Калининой. Ставка беттора зашла. Вероятно, он хорошо проанализировал очные встречи девушек, ведь три предыдущее игры завершались именно со счетом 2:1, где два раза выигрывала Ангелина, а один раз уже Вероника.

В другой игре Хольгер Руне, занимающий седьмое место в рейтинге ATP, одержал победу над четвёртой ракеткой мира, норвежцем Каспером Руудом. Беттор поставил на плюсовую фору от датского теннисиста. Игра завершилась со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 6:2. Во втором сете датский спортсмен проигрывал при счете — 2:4.

Примечательно, что в финале Руне встретился с Медведевым. В решающем матче российский спортсмен оказался сильнее датчанина и выиграл со счетом 7:5, 7:5. Вскоре ATP опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде, где Даниил Медведев поднялся с 3-го на 2-е место.

Напомним, что в BetBoom продолжается акция «Экспресс дня». Каждый день букмекер предлагает 5 новых экспрессов, итоговый коэффициент которых умножается на 1,15. Подробности по ссылке https://betboom.ru/actions/dayexpress.