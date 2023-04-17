Игроки БЕТСИТИ ставят на ЦСКА в финале Кубка Гагарина! Согласен с ними?

Выбирай фаворита в БЕТСИТИ и получи бонус до 100 000 рублей!

17 апреля «Ак Барс» и ЦСКА сыграют первый матч Финала Кубка Гагарина. Встреча пройдет в Казани на «Татнефть-Арене» и начнется в 19:30.

Московский ЦСКА красиво вышел в финал, пройдя СКА с общим счетом в серии 4:2. За две предыдущие встречи «армейцы» забили 10 шайб!

«Ак Барс» на прошлой стадии прошел «Авангард», выиграв 4 матча из 5. С ЦСКА казанцы в последнее время играют успешно: 2 победы в 3 матчах.

На этот раз эксперты считают, что шансы команд равны. На «Ак Барс» можно поставить за котировку 2.70. Успех ЦСКА в основное время оценивается в 2.65, ничья же идет за 3.60.

А вот игроки уверены в победе московской команды. На ее победу приходится 45%. «Ак Барсу» досталось 27%, еще 28% бетторы загрузили на ничью.

Ставь на финал Кубка Гагарина в БЕТСИТИ и забирай бонус до 100 000 рублей новым игрокам!