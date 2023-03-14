«Гвоздь» тура в Астане, фавориты против андердогов и очный спор аутсайдеров

14 марта состоятся пять из семи матчей третьего тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана по футболу. Аналитики самого популярного букмекера страны представили свои расклады на эти игры.

«Астана» – «Актобе». 14 марта, 21:00 (время Астаны)

Третий тур Olimpbet-Чемпионата Казахстана пройдет в будние дни. Это связано с тем, что уже в пятницу, 17-го марта, начинается сбор национальной команды перед отборочными играми Евро-2024.

Центральный матч третьего тура и один из главных всей весенней части чемпионата –встреча лучших команд по итогам минувшего сезона. Победитель и серебряный призер новое первенство начали очень лихо, с двух побед. Но теперь как минимум одной из этих команд очки потерять придется.

Если в стартовом туре «Астана» и «Актобе» не особо впечатлили, то затем и те, и другие одержали уверенные победы. Особенно стоит отметить яркую игру «красно-белых» во встрече с «Окжетпесом», завершившуюся в их пользу со счетом 5:1.

Но сейчас эксперты Olimpbet сомневаются, что вице-чемпиону удастся продлить свою успешную серию: П1 – 1.45, Х – 4.49, П2 – 6.39. При этом аналитики полагают, что матч на «Астана Арене» будет «верховым»: Тот (2.5) М – 2.06, Б – 1.71.

«Кайрат» (Алматы) – «Каспий» (Актау). 14 марта, 19:00

«Кайрат» и «Каспий» – клубы, которые по-разному начали сезон. Алматинцы взяли четыре очка в двух матчах, тогда как «Каспий» – ни одного. Перед стартом первенства актаусцы громогласно заявляли о своих высоких амбициях, но сначала вчистую уступили «Ордабасы», а затем потерпели поражение от «Тобола».

Справедливости ради стоит отметить, что коллектив Кахабера Цхададзе пока не провел ни одной полноценной домашней игры. Из-за ремонта на стадионе «Жас Канат» актаусцы принимали костанайцев в Алматы – на той же самой арене, что им предстоит встретиться с «Кайратом», только уже в статусе гостей.

Эксперты Olimpbet видят хозяев явными фаворитами матча, предлагая на его исход такие коэффициенты: П1 – 1.5, Х – 4.31, П2 – 5.81.

Даже вероятность победы «Кайрата» в обоих таймах оценивается выше, чем простой выигрыш «Каспия»: П1 в обоих таймах: да – 3.55. Но согласятся футболисты из Актау с такими расчетами?

«Тобол» (Костанай) – «Шахтер» (Караганда). 14 марта, 19:00

В этой паре фаворит, по мнению аналитиков Olimpbet, еще более очевиден, чем в матче «Кайрат» – «Каспий»: П1 – 1.46, Х – 4.39, П2 – 6.39. Это и понятно, ведь встречаются команды с разных полюсов таблицы: одна одержала две победы из двух возможных, другая столько же раз проиграла. При этом та, которая идет без осечек, будет принимать аутсайдера в родных стенах, да еще и под крышей манежа, где «Тобол» практически неуязвим.

«Шахтер», в первом туре оказавший серьезное сопротивление «Астане» (1:2), затем без вариантов сдался под натиском «Ордабасы» (1:4). «Горнякам» из-за финансовых трудностей не удалось провести зимой качественную селекцию, поэтому вряд ли команда Игоря Солошенко будет претендовать на что-то серьезное в сезоне-2023.

Но не будем забывать, что в прошлом году как раз после поражения от «Шахтера» был уволен тогдашний главный тренер «Тобола» Александр Москаленко, а из четырех последних очных дуэлей три остались за карагандинцами, причем две из них – с крупным счетом.

«Ордабасы» (Шымкент) – «Жетысу» (Талдыкорган). 14 марта, 19:00

«Семиреченцы» считаются главными андердогами игрового дня, аналитики Olimpbet практически не верят в благоприятный для «Жетысу» исход противостояния с «Ордабасы»: П1 – 1.4, Х – 4.4, П2 – 7.75.

Такой расклад легко объясним: шымкентский клуб мощно усилился в межсезонье, громогласно заявив о своих притязаниях на «золото», и пока подкрепляет их результатами. Талдыкорганский только что вернулся из Первой лиги (причем не по спортивному принципу) и пока не набрал в элите ни одного очка и даже не смог забить.

Самый народный букмекер Казахстана склоняется к тому, что и в третьем туре «семиреченцы» скорее не смогут организовать гол, чем им удастся это сделать: «Жетысу» забьет: да – 1.97, «Жетысу» забьет: нет – 1.78.

«Кайсар» (Кызылорда) – «Аксу» (Павлодарская область). 14 марта, 21:00

Самый популярный букмекер в стране видит этот матч как встречу приблизительно равных по силам и возможностям противников: П1 – 2.49, Х – 3.29, П2 – 2.75. Команды провалили старт сезона, в двух турах не набрав ни одного очка. Но теперь ими точно кто-то разживется.

Эти соперники прежде никогда не встречались, поэтому опираться на статистику их взаимоотношений бессмысленно. Эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что начало истории противостояния «Кайсара» и «Аксу» будет малорезультативным: Тот (2.5) М – 1.62, Б – 2.21.

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