Заключительный бой «Барыса», битва за победу в дивизионе Чернышева и московское дерби

24 февраля астанинский «Барыс» проведет последний матч сезона, а «Сибирь» и «Салават Юлаев» определят третьего лишнего. Аналитика на главные пятничные матчи – в обзоре от самого авторитетного казахстанского букмекера.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Сибирь» (Новосибирск) – «Салават Юлаев» (Уфа)

24 февраля, 15:30 (время Астаны)

На Востоке до сих пор идет ожесточенная борьба не только за последнюю путевку в плей-офф, но и за второе место посева – первое за собой давно застолбил «Ак Барс». А на победу в дивизионе Чернышева и, соответственно, преимущество своего льда вплоть до финала конференции, реально претендуют три клуба – «Авангард», «Сибирь» и «Салават Юлаев». У омичей и новосибирцев по 83 очка в активе, у уфимцев – 82, и каждой из команд осталось провести по две игры.

Один из претендентов на победу в дивизионе наверняка отсеется по итогам очного противостояния «Сибири» и «Салавата Юлаева». Клуб из столицы Башкортостана в случае поражения точно лишится шансов на это. Впрочем, выиграть хозяевам будет не так-то просто. Если взглянуть на статистику текущего сезона, то все три предыдущих матча в этой паре завершались в пользу гостей.

Впрочем, аналитики Olimpbet отдают преимущество, пусть и небольшое, подопечным Андрея Мартемьянова: П1 – 2.49, Х – 3.7, П2 – 2.7.

«Барыс» (Астана) – «Локомотив» (Ярославль) 24 февраля, 19:30

Казахстанский клуб откровенно провалил регулярное первенство и впервые за пять лет не пробился в плей-офф, финишировав в статусе худшего клуба Восточной конференции КХЛ. Что касается «Локомотива», то ярославцы давно гарантировали себе участие в Кубке Гагарина, осталось только выяснить, с каким номером посева они поведут борьбу за трофей.

Почти наверняка «железнодорожники» окажутся третьими на Западе, но чтобы застолбить за собой это место, волжанам желательно набрать хотя бы одно очко в Астане. Для обоих клубов матч в столице Казахстана станет заключительным в «регулярке», однако «Локомотив», в отличие от «Барыса», продолжит сезон в плей-офф.

Смогут ли «барсы» достойно попрощаться со своими болельщиками? Судя по предлагаемым коэффициентам в линии на матч, эксперты Olimpbet не особо верят в такой расклад: П1 – 4, Х – 3.85, П2 – 1.85.

При этом хотелось бы напомнить, что соперникам довольно часто не хватает основного времени, чтобы выявить сильнейшего. Из семи предыдущих встреч три продолжились в овертайме, поэтому обратите внимание на такой вариант ставки: Овертайм: будет – 3.85; не будет – 1.25.

ЦСКА (Москва) – «Динамо» (Москва) 24 февраля, 21:00

В своем предыдущем матче «регулярки» ЦСКА уже здорово огорчил одних своих земляков – разгромил «Спартак» 7:1, поставив крест на надеждах «красно-белых» сыграть в плей-офф. А по итогам другого дерби, с «Динамо», «армейцы» могут гарантировать себе победу в дивизионе и второе место в Западной конференции.

Для этого коллективу Сергея Федорова достаточно будет не проиграть «бело-голубым» в основное время, что выглядит довольно реалистично. Из пяти очных дуэлей сезона-2022/23 ЦСКА взял у «Динамо» три, одну проиграл по буллитам и лишь раз уступил по итогам трех периодов. Вот и самый популярный в Казахстане букмекер верит в положительный для «красно-синих» результат: П1 – 1.89, Х – 3.8, П2 – 3.9.

Еще хотелось бы обратить внимание на такой расклад: Olimpbet полагает, что с большой долей вероятности в каждой из 20-минуток будет заброшено одинаковое количество шайб. Самый результативный период:1-й – 4.8, 2-й – 3.35, 3-й – 3.55, равенство – 3.1.

Самые широкие линии на другие игры Континентальной хоккейной лиги – у казахстанского букмекера №1 по версии престижной премии «Выбор года».

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