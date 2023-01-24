Экспресс из двадцати событий принес клиенту БК Фонбет почти миллион рублей

В экспрессе были собраны ставки на обычные и двойные исходы в матчах чемпионатов Англии, Италии, Испании, Германии, Нидерландов, Бельгии, Турции, Греции, Кипра, Хорватии, а также на исходы в товарищеских встречах клубов, ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ и НХЛ. Общий коэффициент внушительного экспресса составил 47828.78.

Клиент старательно отбирал события с очевидными фаворитами, не желая рисковать. Например, было очевидно, что «Манчестер Сити» обыграет «Вулверхэмптон», «Барселона» – «Хетафе», а дортмундская «Боруссия» – «Аугсбург». Гораздо сложнее было спрогнозировать исход матча двух топов АПЛ – «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». Обе команды набрали приличную форму, МЮ до игры с «канонирами» не проигрывал на протяжении десяти официальных матчей, в девяти из которых победил. Но клиент был уверен в том, что лидер турнирной таблицы так просто не уступит, и выбрал ставку на победу «Арсенала» или ничью. В упорной борьбе «канониры» подтвердили статус сильнейшей команды АПЛ на данный момент (3:2), а «красные дьяволы» не смогли выиграть во втором матче подряд.

В экспрессе были ставки с достаточно высокими коэффициентами. Так, в матче «Брюгге» – «Шарлеруа» знаток европейского футбола из Москвы выбрал ничью за 4.90. Его можно было понять: обе команды слабо провели последние матчи, и ничья не была редким исходом для коллективов. «Брюгге» поделил очки в четырех из пяти последних встреч в чемпионате Бельгии, «Шарлеруа» – в последней выездной игре. Больше 4.00 были коэффициенты и на матчи НХЛ между «Нью-Джерси» и «Питтсбургом» (4.50) и «Сиэтлом» с «Колорадо» (4.30). В них клиент тоже выбрал ничью в основное время. В итоге «Нью-Джерси» уже в третьем матче подряд сыграл вничью в основное время, а «Сиэтл» – во втором.

Помогла добиться крупного выигрыша и ставка на ничью в матче «Ювентуса» с «Аталантой». Наверняка к такому выбору клиента подтолкнули отличная статистика бергамасков, победивших в трех последних встречах, и ничья в предыдущей очной игре команд. Этот и другие точные прогнозы принесли выигрыш в размере 956 576 рублей.