Победа Челси или Манчестер Юнайтед? Аналитики предсказывают что ждет АПЛ в эти выходные

В субботу и воскресенье в Англии продолжается борьба за титул. Множество ярких вывесок, которые мы хотим разобрать.

Субботний день начинается с топ-матча между «Ливерпулем» и «Челси». Команды сейчас явно не могут найти свою игру в течение сезона. Если у «скаузеров» происходят своевременные качели, то лондонцев сильно штормит. «Челси» впервые выиграл в 2023 году в матче с «Кристал Пэлас». Как ни странно, но недавние лидеры АПЛ сейчас соседствуют в турнирной таблице, занимая 9 и 10 места. Кто бы мог подумать, что такие коллективы как «Брайтон», «Фулхэм» и «Брентфорд» окажутся выше.

У «синих» явные проблемы с составом. Потратив почти 500 млн на трансферы в течение двух сезонов, у команды всё равно не хватает состава для противостояния топ-командам, а иногда и явным середникам. Но проблема связана не с трансферами, а с травмами в клубе. 11 игроков находились в лазарете в январе. Какая будет обстановка перед матчем с «Ливерпулем», пока не ясно.

«Красные» тоже имеют большой список травмированных игроков, и главная потеря последних матчей, конечно же, Вирджил Ван Дейк. Без своего защитника команда проигрывает 3-0 «Брайтону» и играет 2-2 с «Вульверхэмптоном». Нападение тоже не радует в последнее время, а Дарвин Нуньез и вовсе считают самым провальным трансфером последнего времени.

Аналитики 1xBet считают фаворитом матча хозяев поля. «Ливерпулю» дают 1.92, а победу «Челси» оценивают с коэффициентом 4.14. Победа «красных» выглядит очень заманчиво, но не стоит забывать о свежем трансфере в стане лондонской команды. Михайло Мудрик может дебютировать уже в эти выходные и задать нужный вектор в игре «Челси». Предлагаем Вам взять ничью с коэффициентом 3.92.

Очень интригующий матч «Лестер» – «Брайтон». «Чайки» в данный момент являются клубом, с которым точно стоит считаться, Их победы над топовыми коллективами заставляют бояться игры. Однако, как это часто и происходит, такие коллективы быстро разбирают на трансферы. Одним из игроков вездесущего «Брайтона» стал Леандро Троссар. Его переход в «Арсенал» за 24 млн евро может прилично помешать атакующей составляющей команде.

«Лестер» уже давно распродал всех игроков, становившихся победителями АПЛ. Единственным остался Джейми Варди, который, к слову, когда-то отказался от перехода в стан «канониров». «Лисы» всё ещё находятся в сердцах любителей футбола после сенсационного чемпионства и являются фаворитами в глазах фанатов.

Но аналитики 1хBet так не считают. Предпочтение от экспертов отдается в сторону «Брайтона» с коэффициентом 2.13, в то время как «Лестер Сити» оценивается в 3.6 за победу. Вероятность ничьи составляет 27% за 3.7. Мы же отдадим свою победу второй команде. Считаем это подарком от аналитиков.

Заключительный матч, который хотелось бы рассмотреть, несомненно топ-матч тура «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед». Команды сейчас имеют беспроигрышные серии и точно захотят их продолжить. «Канониры» победили в лондонском дерби «Тоттенхэм» 2-0, а «МЮ» разобрался с «Сити» 2-1. «Манкунианцы», которые расположились на третьей строчке, отстают от лондонской команды на 8 очков. Данное отставание можно сократить до пяти баллов и усложнить жизнь «пушкарей» в битве за АПЛ.

Аналитики компании 1xBet считают явным фаворитом на победу в матче хозяев поля. На «Арсенал» дают 1.9 коэффициента, на «МЮ» можно поставить с котировкой 4.12. Ничью за 3.98 советовать нам не хочется, так как шанс на «Ничьей не будет» намного выше (1.29 коэффициента). А вот тотал 2.5Б за 1.74 выглядит привлекательно и взять исход в экспресс точно следует.

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