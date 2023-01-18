Сегодня – Суперкубок Италии. У «Милана» серия из трех ничьих – одна из них сделала пользователя BetBoom миллионером

Продолжается неделя топовых суперкубков – сегодня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде разыграют трофей «Милан» и «Интер». Трансляция будет доступна бесплатно всем пользователям BetBoom на сайте и в мобильном приложении.

У «Милана» серия из трех ничейных результатов: «Рома» и «Лечче» в Серии А, «Торино» – в Кубке Италии (в основное время). Как раз экспресс на Кубок Италии, а заодно и на французскую Лигу 1, принес клиенту BetBoom 1 163 120 рублей! Его экспресс состоял всего из трех событий, а общий коэффициент составил более 232.

Удивительно, что на все матчи в обоих таймах был выбран ничейный исход – именно он и принес на счет беттора приятную семизначную сумму.

Если у тебя нет времени составить успешный экспресс, выбирай один из уже готовых на сайте и в приложении BetBoom и увеличивай итоговый коэффициент на 1,15. Вот сегодняшний экспресс с ТБ 2.5 на матч Суперкубка: BetBoom повысил коэффициент на него с 11,61 на 13,35!