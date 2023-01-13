«Наполи» — «Ювентус»: игроки БЕТСИТИ предрекают Хвиче поражение

Не согласен? Поставь на победу «Наполи» Кварацхелии с бонусом до 100 000 рублей!

13 января лидер Серии А «Наполи» примет на стадионе «Диего Армандо Марадоны» туринский «Ювентус». Центральный матч 18-го тура начнется в 22:45 по московскому времени.

Команда Аллегри набрала отличную форму. Победная серия в чемпионате Италии достигла восьми матчей, туринцы поднялись на второе место, сократили отставание от «Наполи» до семи очков и вернулись в чемпионскую гонку.

В начале года неаполитанцы потерпели первое поражение в Серии А от «Интера» (0:1) и уже не выглядят такой грозной силой. Немного потускнел и лидер команд – Хвича Кварацхелия, на счету которого пока нет результативных действий в 2023 году.

Несмотря на не самую яркую игру, аналитики БЕТСИТИ считают команду Лучано Спаллетти фаворитом предстоящего поединка. Коэффициент на победу «Наполи» – 2.06. Ничья оценивается коэффициентом 3.40, а вот победа гостей – 4.10.

Мнения аналитиков и игроков по этому матчу расходятся. Игроки БЕТСИТИ считают, что победу одержит «Ювентус». 45% от всего объема ставок приходятся на успех туринцев, 31% – на ничью и 24% игроков не сомневаются в триумфе «Наполи» Кварацхелии

Сделать ставку на матч «Наполи» – «Ювентус» можно с приветственным бонусом до 100 000 рублей.