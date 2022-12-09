Что будет, если ставить на андердогов на ЧМ-22? Можно собрать успешный экспресс с кэфом 1039

Клиент BetBoom в конце прошлой недели собрал экспресс, состоявший из заключительных матчей группового этапа Чемпионата мира по футболу. В его купоне было всего пять игр, но общий коэффициент составил 1039,89. Беттор поставил ровно 1000 рублей. В субботу экспресс полностью зашел, сумма выигрыша составила 1 039 892 рубля!

Беттор поставил на андердогов в матчах с командами, потерявшим турнирную мотивацию.

Отметим матч Камеруна и Бразилии, в котором беттор поставил на победу андердога. К его счастью, сборная Камеруна смогла забить гол бразильцам перед финальным свистком и обыграла соперника. Первое поражение Бразилии в группе со времен ЧМ-1998 не повлияло на турнирные расклады, но помогло беттору собрать солидный кэф.

Другой интересной игрой оказалась встреча сборных Японии и Испании. Здесь беттор поставил на победу азиатских футболистов, которые тоже были аутсайдерами матча. Победа Японии над Испанией шла по меньшему коэффициенту, но тоже соответствовала стратегии беттора. Исход экспресса решили считанные миллиметры, отделявшие гол от удара от ворот.

Напомним, что БК BetBoom запустила акцию «ЧМ 2:0» к старту Чемпионата мира по футболу. Любой может сделать ставку на победу своего фаворита. Компания выплатит выигрыш по действующему коэффициенту до окончания матча, если выбранная сборная будет вести в счете с разницей в 2 мяча. Подробности по ссылке: https://betboom.ru/actions/chm20.